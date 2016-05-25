Посол: Товарооборот Азербайджана с Китаем больше показателей Грузии и Армении вместе взятых

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан активно поддерживает китайскую инициативу создания экономического пояса Шелкового пути, рассматривая ее как большой шанс на развитие национальной экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Китае Латиф Гандилов в интервью агентству Синьхуа.

"Мы считаем, что эта инициатива не только дает возможность Китаю реализовать собственный план, но и позволит реализовать свои возможности тем странам, которые находятся вдоль этого экономического пояса. Поэтому мы поддерживаем инициативу, считая, что она даст шансы на развитие национальной экономики", - отметил посол.

Он напомнил, что Азербайджан и Китай - близкие друг другу государства: "Мы также поддержали создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, при этом мы в банк не просто вошли, а вошли как соучредители", - добавил посол.

Что касается нынешней обстановки в азербайджанско-китайских отношениях, Л. Гандилов отметил, что в период 2012-2015 гг. торговое сотрудничество двух стран развивалось очень быстро. "Азербайджан лидирует среди закавказских партнеров Китая по величине двусторонней торговли, которая перевалила в прошлом году за 1 млрд. долларов США. Это больше показателей Грузии и Армении вместе взятых", - добавил посол.

Дипломат добавил, что китайские инвестиции представлены тоже неплохо: в Азербайджане два цементных завода построены с китайским капиталом, китайская телекоммуникационная компания "Huawei" открыла в Азербайджане региональный офис. Сейчас интенсивно обсуждается вопрос о расширении участия китайских компаний в энергетических проектах Азербайджана, в том числе и газовых.

Л.Гяндилов напомнил, что в начале июня вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли посетит Азербайджан.