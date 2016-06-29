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    Посол: Теракт в Стамбуле показал, что враги хотят ослабить позиции мусульман

    Некоторые страны, называющие себя демократическими, создают террористические организации, чтобы посеять раздор в регионе

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Теракт в Стамбуле показал, что враги хотят ослабить позиции мусульман.

    Как сообщает Report, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин на мероприятии по случаю Международного дня Гудса.

    По его словам, некоторые страны, называющие себя демократическими, создают террористические организации, чтобы посеять раздор в регионе. Посол призвал страны бороться с этими организациями: "Призываю молиться во имя освобождения всех оккупированных земель. Надеюсь, что карабахская проблема будет решена мирным и справедливым путем. Также призываю молиться за упокой душ всех шехидов, включаю тех, кто боролся за азербайджанские земли".

    Посол подчеркнул, что Иран в этом вопросе поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

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