Посол: Теракт в Стамбуле показал, что враги хотят ослабить позиции мусульман

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Теракт в Стамбуле показал, что враги хотят ослабить позиции мусульман.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин на мероприятии по случаю Международного дня Гудса.

По его словам, некоторые страны, называющие себя демократическими, создают террористические организации, чтобы посеять раздор в регионе. Посол призвал страны бороться с этими организациями: "Призываю молиться во имя освобождения всех оккупированных земель. Надеюсь, что карабахская проблема будет решена мирным и справедливым путем. Также призываю молиться за упокой душ всех шехидов, включаю тех, кто боролся за азербайджанские земли".

Посол подчеркнул, что Иран в этом вопросе поддерживает справедливую позицию Азербайджана.