Посол Таджикистана: В рамках председательства в СНГ Душанбе намерен содействовать достижению ключевых целей

Таджикистан в рамках своего председательства в СНГ нацелен на содействие реализации целей и задач ключевых документов и комплексных стратегий развития содружества, охватывающих среднесрочную перспективу.
Как сообщает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон заявил сегодня на мероприятии, посвященном председательству страны в СНГ в 2025 году.
Он отметил, что Таджикистан будет придерживаться принципам и нормам международного права, закрепленным в Уставе ООН, а также положениям основополагающих документов, принятых в рамках СНГ.
"Новаторской идеей таджикского председательства станет включение в повестку СНГ вопроса о совершенствовании ее деятельности. В этом контексте будет инициировано проведение в Таджикистане и Исполнительном комитете специальных консультаций с участием заинтересованных ведомств для разработки соответствующих предложений. Работа будет вестись в соответствии с концепцией развития СНГ и другими концептуальными документами", - сказал он.
Дипломат отметил, что председательство Таджикистана охватит многие сферы, в том числе право, промышленность, транспорт, коммуникации, экономика, энергетика, экология и пр.