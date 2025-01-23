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Посол Таджикистана: В рамках председательства в СНГ Душанбе намерен содействовать достижению ключевых целей

Посол Таджикистана: В рамках председательства в СНГ Душанбе намерен содействовать достижению ключевых целей Целью председательства Таджикистана в СНГ является содействие достижению целей и задач ключевых документов и комплексных стратегий развития Содружества, охватывающих среднесрочную перспективу.
Внешняя политика
23 января 2025 г. 11:25
Посол Таджикистана: В рамках председательства в СНГ Душанбе намерен содействовать достижению ключевых целей

Таджикистан в рамках своего председательства в СНГ нацелен на содействие реализации целей и задач ключевых документов и комплексных стратегий развития содружества, охватывающих среднесрочную перспективу.

Как сообщает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон заявил сегодня на мероприятии, посвященном председательству страны в СНГ в 2025 году.

Он отметил, что Таджикистан будет придерживаться принципам и нормам международного права, закрепленным в Уставе ООН, а также положениям основополагающих документов, принятых в рамках СНГ.

"Новаторской идеей таджикского председательства станет включение в повестку СНГ вопроса о совершенствовании ее деятельности. В этом контексте будет инициировано проведение в Таджикистане и Исполнительном комитете специальных консультаций с участием заинтересованных ведомств для разработки соответствующих предложений. Работа будет вестись в соответствии с концепцией развития СНГ и другими концептуальными документами", - сказал он.

Дипломат отметил, что председательство Таджикистана охватит многие сферы, в том числе право, промышленность, транспорт, коммуникации, экономика, энергетика, экология и пр.

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Версия на английском языке Ambassador: Dushanbe intends to help achieve key objectives within CIS chairmanship
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