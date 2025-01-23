Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН

Впервые в истории СНГ на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации будет проведено совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН.

Впервые в истории СНГ на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (сентябрь 2025 года) будет проведено совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН.

Как сообщает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон заявил сегодня на мероприятии, посвященном председательству Таджикистана в СНГ в 2025 году.

"Будет также оказано содействие принятию очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и СНГ. Кроме этого, будут продолжены усилия по разработке и принятию на уровне глав государств и министров иностранных дел государств - участников Содружества заявлений по актуальным вопросам международной повестки дня, охватывающих интересы всех членов СНГ", - сказал он.