О нас

Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН

Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН Впервые в истории СНГ на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации будет проведено совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН.
Внешняя политика
23 января 2025 г. 11:52
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН

Впервые в истории СНГ на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (сентябрь 2025 года) будет проведено совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН.

Как сообщает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон заявил сегодня на мероприятии, посвященном председательству Таджикистана в СНГ в 2025 году.

"Будет также оказано содействие принятию очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и СНГ. Кроме этого, будут продолжены усилия по разработке и принятию на уровне глав государств и министров иностранных дел государств - участников Содружества заявлений по актуальным вопросам международной повестки дня, охватывающих интересы всех членов СНГ", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səfir: Bu il ilk dəfə MDB və BMT arasında qarşılıqlı fəaliyyətə dair birgə tədbir keçiriləcək
Версия на английском языке Tajik envoy: Joint high-level event on CIS-UN interaction to be held in 2025 for first time ever

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi