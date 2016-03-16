Посол: Между Таджикистаном и Азербайджаном существует огромный незадействованный потенциал - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с послом Таджикистана в Азербайджане Зохиром Саидовым.

- Как вы оцениваете текущий уровень двусторонних отношений? Удовлетворены ли Вы как посол этим уровнем?

- Хотелось бы начать беседу с ответа на вторую часть вашего вопроса - удовлетворен ли я как посол уровнем сложившихся двусторонних отношений. Следует отметить, что между нашими странами испокон веков существуют традиционно дружественные, братские и доверительные взаимоотношения. Они предсказуемы и имеют многовековую историю.

Да, как посол, я в целом удовлетворен состоянием наших отношений, так как в настоящее время они развиваются стабильно и поступательно и имеют положительную динамику роста. Между двумя странами установлены хорошие политические контакты, свидетельством тому являются насыщенный политический диалог и, прежде всего, доверительные личные контакты высших руководителей наших двух стран.

Во внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан, безусловно, одно из приоритетных мест занимает Азербайджанская Республика. Об этом свидетельствует и то, что первую дипломатическую миссию в Южном Кавказе Таджикистан открыл именно в Баку, и оно остается пока единственным зарубежным представительством Таджикистана в этом регионе.

Если провести обзор многовековой истории и культуры таджиков, можно убедиться в том, что общая история наших братских народов и стран во многом пересекаются. Историко-культурные связи наших народов еще более укрепились в годы независимости. Азербайджан был одним из первых государств, установивших дипломатические отношения с Таджикистаном.

Наши страны успешно сотрудничают и в многостороннем формате. Совпадение позиций Баку и Душанбе по многим вопросам международного и регионального характера, их концептуальные подходы в международных и региональных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОИС и ЭКО еще больше способствует динамичному и последовательному развитию таджикско-азербайджанских отношений.

Договорно-правовая база взаимоотношений Таджикистана и Азербайджана заметно укрепилась за последние годы, а между министерствами и ведомствами обеих стран налажены достаточно хорошие контакты. Особенно можно отметь такие сферы, как промышленность, торговля, связь, образование, статистика, налогообложение и т.д. В настоящее время таджикско-азербайджанская договорно-правовая база насчитывает свыше 40 соглашений и договоров.

Помимо этого, развиваются межпарламентское сотрудничество двух стран - созданы межпарламентские группы дружбы, состоялся ряд рабочих контактов между нашими парламентариями. В вашей стране эту группу дружбы возглавляет депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде. В рамках этого сотрудничества депутаты наших парламентов участвуют также в мониторинге выборов и предвыборной ситуации.

- Что вы можете сказать об уровне экономических связей? Каков товарооборот между нашими странами?

- К большому сожалению, уровень сегодняшних торгово-экономических отношений между нашими странами не соответствует той планке, которая задана на политическом уровне. В настоящее время, товарооборот между нашими странами составляет около 8 млн. долларов. Между нашими странами имеется огромный незадействованный потенциал. Можно сказать, что к снижению уровня торгово-экономических отношений имеет непосредственное отношение и финансовый кризис.

В настоящее время, торгово-экономические отношения между нашими странами складываются на основе импорта и экспорта продукции, а также транспортно-транзитных перевозок. Таджикистан заинтересован в импорте глинозема и нефтяного кокса для производства алюминия - локомотива нашей экономики. Мы прорабатываем с нашими азербайджанскими коллегами перспективы поставок в Азербайджан анодных блоков и бокситов с целью их переработки на Гянджинском комбинате. А затем закупать полученный глинозем, необходимый для выплавки алюминия.

Необходимо отметить, что одним из факторов, препятствующих развитию взаимной торговли между нашими странами, является ограниченность транспортно-коммуникационных возможностей. С учетом географического расположения наших стран, такая торговля, естественно, требует создания необходимой инфраструктуры. В этом плане мы заинтересованы в возрождении Великого Шелкового Пути в рамках проекта ТРАСЕКА. Как известно, постоянный секретариат межправительственной Комиссии этого проекта находится в Баку. Таджикистан заинтересован в эксплуатации железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и мы рассматриваем перспективы соединения будущего проекта железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан с железнодорожными путями Азербайджана. Соединяя эти железнодорожные пути, мы сможем в будущем проложить путь от Средней Азии до Европы.

- Какая продукция больше всего поставляется в наши страны и в каких сферах имеется большой потенциал для сотрудничества?

- К основным наименованиям товаров, импортируемых из Азербайджана в нашу страну, относится авиационный керосин, прокаленный кокс, глинозем, нефть и нефтепродукты, мучная продукция, кондитерские изделия, растительное масло, сахарный песок и минеральные воды. На внутреннем рынке широко распространены продукция холдинга "Азерсун".

Большой потенциал сотрудничества между нашими странами определены межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству, где сфера промышленности, в том числе продуктов питания, цветной и черной металлургии, легкой промышленности, шелководства, производства строительных материалов, производства топлива из угля, машиностроение с внедрением новых технологий и созданием совместных предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, определены как основные.

Особенно стоит отметить нашу заинтересованность в инвестициях Азербайджана и совместной реализации различных экономических проектов на взаимовыгодных условиях, особенно в гидроэнергетической области, в строительстве малых и больших гидроэлектростанций.

Как уже было отмечено мною, в настоящее время между нашими странами существует огромный незадействованный потенциал, и можно с уверенностью сказать, что торгово-экономические связи между содействующими субъектами Таджикистана и Азербайджана имеют все шансы на дальнейшее развитие и расширение, так как экономическая и законодательная база Таджикистана и Азербайджана, а также двусторонние нормативно-правовые документы создают хорошую платформу для этого. Учитывая, огромный финансовый потенциал Азербайджанской Республики, на мой взгляд, было бы целесообразно активизировать участие азербайджанских компаний и финансовых учреждений в реализации совместных проектов в торговле, строительстве, в сферах транспорта и телекоммуникаций и аграрном секторе.

- Между Баку и Душанбе неоднократно открывались прямые авиарейсы, однако по прошествии определенного времени они закрывались. В чем причина этого, и что необходимо сделать, чтобы эти рейсы были постоянными?

- Прежде всего, хотел бы отметит, что правовая база о воздушном сообщении основывается на Соглашении между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Азербайджанской Республики о воздушном сообщении от 15 марта 2007 года.

Мы придаем большое значение в установлении прямого авиарейса между Таджикистаном и Азербайджаном. Тем более, что была высказана поддержка со стороны глав государств. Мы убеждены, что пока не будет прямого рейса, говорить о сильных подвижках в развитии торгово-экономических связей очень сложно.

Прямой авиарейс Душанбе-Баку-Душанбе был открыт в июле 2012 года и возобновлен в марте 2013 года. Однако в связи с малым пассажиропотоком, по решению таджикской авиационной компании, ввиду нерентабельности рейса, полеты временно были приостановлены.

Полагаем, что причиной закрытия рейса послужило то, что во время открытия и возобновления авиарейса Душанбе-Баку не были в достаточном объёме разрекламированы возможности транзитного соединения. Наши пассажиры могли бы воспользоваться транзитными маршрутами через Международный аэропорт имени Гейдара Алиева в различные европейские, арабские, азиатские страны и в США. Кроме того, к большому сожалению, азербайджанская авиакомпания не проявляет заинтересованность в открытии прямых рейсов с Душанбе на условиях паритета. Предложение таджикской стороны об организации совместных полетов также не нашло поддержки.

В настоящее время переговоры между авиационными компаниями по возобновлению прямых авиарейсов продолжаются. На сей раз, надеюсь, будут учтены все аспекты авиасообщения, включая привлечение к обсуждению туристические компании обеих стран.

- Как две страны могли бы сотрудничать в сфере борьбы с наркотиками?

- Таджикистан в регионе СНГ является главной буферной зоной, преграждающей поставки из Афганистана. Сегодня для Таджикистана борьба с незаконным оборотом наркотических средств считается приоритетным направлением. Эта тема продолжает оставаться одним из самых злободневных и актуальных вопросов в мире. Необходимо подчеркнуть, что президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно с международных трибун призывал мировое сообщество консолидировать усилия в борьбе с наркотиками и терроризмом и другими новыми угрозами. Ведь ясно, что средства, вырученные от продажи наркотиков, направляются на финансирование террористических организаций и деятельность других незаконных группировок.

Надо особо отметить, что в русле усилий борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в мае 2015 года в Таджикистане была проведена Международная конференция высокого уровня по консолидации усилий международного антинаркотического сотрудничества, в ходе которой было принято Совместное заявление. С учетом важности работы в области профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи, участники Конференции обратились к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков о поддержке инициативы Президента Республики Таджикистан объявить 2016-2020 годы "Пятилетием глобальных мер по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни". В связи с этим, надеемся, что азербайджанская сторона поддерживает данную инициативу в рамках заседания Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков, намеченного на этот год.

Учитывая важность борьбы против контрабанды наркотиков, между нашими соответствующими структурными ведомствами уже налажено сотрудничество по совместному взаимодействию. Они координируют свою деятельность и на полях международных организаций.

Безусловно, борьба со злом века носит долгосрочный характер и требует принятия новых эффективных мер, поиск способов и механизмов более действенного сотрудничества в рамках других платформ.

- Азербайджан недавно отправил гуманитарную помощь районам, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Горном Бадахшане. Насколько помогла эта помощь нуждающимся?

- Да, действительно, такая помощь была оказана нам. И пользуясь случаем, хочу еще раз выразить благодарность дружественному и братскому народу Азербайджана за помощь пострадавшим от стихийных бедствий населению Горного Бадахшана.

Согласно подсчетам специалистов, материальный ущерб, по предварительным данным, нанесенный вышеназванным районам, составил свыше 600 млн. сомони (около 100 млн. долларов США). Оказанная помощь азербайджанской стороны вовремя была доставлена на место происшествия, что облегчило тяжелое положение пострадавших. Со своей стороны, правительство Республики Таджикистан предприняло все меры для ликвидации последствий стихийных бедствий. По мере возможности была оказана срочная помощь всем пострадавшим, вовремя восстановлены разрушенные транспортные и энергетические объекты, разрушенные участки магистральных автомобильных дорог.

- Какова позиция Таджикистана в вопросе нагорно-карабахского конфликта?

- Республика Таджикистан, являясь членом мирового сообщества, в рамках международно-правового поля признала нерушимость границ и территориальную целостность Азербайджана в границах, признаваемых ООН.

Поэтому, наша позиция по вопросу нагорно-карабахского конфликта исходит из того, что Таджикистан как страна, пережившая все ужасы войны, является сторонником мирного урегулирования конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Мы неоднократно говорили о необходимости активизировать работу Минской группы ОБСЕ, чтобы добиться общего знаменателя.

- Ожидаются ли какие-либо визиты между нашими странами в ближайшее время?

С 2008 года между Таджикистаном и Азербайджаном функционирует межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая координирует вопросы реализации экономических связей и вырабатывает предложения для дальнейшего сотрудничества. В этом году, намечается проведение очередного заседания комиссии в г. Баку, и в ближайшее время по дипломатическим каналам определится время проведения заседания.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев, а с таджикской стороны его коллега - министр экономического развития и торговли Нематулло Хикматзода, приезд которого и ожидается в рамках заседания.

После успешного проведения в 2015 году недели таджикского кино в Азербайджане, в рамках совместных культурных мероприятий в этом году планируется проведения Дней кино Азербайджана в Таджикистане.

В конце нашей беседы, пользуясь случаем, хочу поздравить азербайджанский народ с наступлением весны и международным праздником Новруз. Наши страны, находясь на одном пространстве, где отмечают праздник Новруз, с большой надеждой ждут его прихода, считая этот праздник единением человека и природы и наступлением равноденствия. Сердечно поздравляю братский народ с праздником Новруз, желаю каждому здоровья, счастья и успехов.