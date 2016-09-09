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    Посол: Таджикистан придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

    В Баку состоялся официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана.

    Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения национальных гимнов двух стран, после чего выступил посол Таджикистана в Азербайджане Зохир Саидов.

    В своей речи посол сказал, что независимость стала историческим событием, позволившим таджикскому народу восстановить свою культуру, традиции и развиваться по демократическому пути. З.Саидов отметил, что сегодня в стране успешно развиваются широкомасштабные программы, вкладываются инвестиции в различные сферы жизни.

    Посол подчеркнул, что Таджикистан придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, который является важной страной на Южном Кавказе. Он заявил, что в Таджикистане радуются успехам Азербайджана.

    В свою очередь, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов от имени правительства страны поздравил посла и таджикский народ с национальным праздником. Он выразил уверенность, что азербайджано-таджикские отношения будут развиваться и впредь.

    Министр пожелал продолжительного развития и благополучия Таджикистану.

    Отметим, что в рамках мероприятия также была организована выставка и создан стенд, посвященный Таджикистану. 

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