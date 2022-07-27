Посол Судана в России: Мы будем выступать с единой позиции с Азербайджаном на любой международной площадке

27 июля 2022 года Посол Полад Бюльбюль оглы принял новоназначенного Посла Республики Судан Мохаммеда Эльгазали Эльтижани Сирраджа по его просьбе. На встрече Посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов. Он также проинформировал

27 июля посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы принял новоназначенного посла Республики Судан Мохаммеда Эльгазали Эльтижани Сирраджа по его просьбе.

Как передает российское бюро Report, на встрече посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов.

Он также проинформировал посла Судана о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, и организованных здесь многочисленных встречах и культурных мероприятиях. Коснувшись двусторонних отношений между нашими странами, посол отметил наличие широких возможностей для их развития, в особенности в сферах туризма, науки, образования и культуры, а также в рамках международных организаций.

Также азербайджанский дипломат проинформировал своего суданского коллегу об армяно-азербайджанском конфликте, урегулированном в результате победы доблестной азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, его истории, переговорном процессе, о 4-х общеизвестных резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций. Полад Бюльбюль оглы отметил, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли и международное право, истина и справедливость были на нашей стороне. Наряду с этим, он сообщил о положениях общеизвестного трехстороннего Заявления и в целом, постконфликтном периоде, а также о масштабных работах по реставрации и реконструкции, проводимых на наших освобожденных территориях.

Посол Азербайджана выразил благодарность суданской стороне за признание 1 сентября 2014 года комитетом по внешним связям Национального Собрания Республики Судан актом геноцида и преступлением против человечности кровавой расправы, совершенной армянскими вооруженными силами против мирного населения Азербайджана в городе Ходжалы в феврале 1992 года, и подчеркнул его историческую важность для нашей страны. В целом, Полад Бюльбюль оглы высоко оценил поддержку Суданом справедливой позиции Азербайджана в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам, вызывающим взаимный интерес.

Мохаммед Сиррадж отметил, что Азербайджан является для его страны дружественным государством и, подчеркнув, что Судан, который также столкнулся с сепаратистскими тенденциями, хорошо понимает Азербайджан, и впредь будет выступать с той же позицией на различных международных платформах.

В завершение встречи гостю были вручены изданные Фондом Гейдара Алиева книги «Хроника Победы» и «Карабах: до и после оккупации».

Посол Сиррадж выразил благодарность послу Азербайджана за интересную и продуктивную встречу.