Посольство: Возросло число туристов из Южной Кореи в Азербайджан

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Дипломатические отношения между Азербайджаном и Южной Кореей за 25 лет достигли высокого уровня развития.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель посла Южной Кореи Квон Донг-сок журналистам.

"Доказательством этого может служить наличие большого количества южнокорейских компаний, работающих в Азербайджане", - заявил дипломат.

По его словам, в Азербайджане реализует ряд проектов самая большая южнокорейская компания Samsung.

"На данный момент в Азербайджане функционирует более 10 южнокорейских компаний – это лучшие и самые большие фирмы страны. Данные компании работают в важных для Азербайджана сферах, в частности, в сфере инфраструктуры, что приносит пользу обеим сторонам. Опыт Южной Кореи в ненефтяном секторе очень высок – IT, инфраструктура, медицина, сельское хозяйство, который мог бы быть интересен Азербайджану", - подчеркнул Квон Донг-сок.

"На данный момент нет прямых авиасвязей между нашими странами, однако в этому году зафиксирован рост туристов из Южной Кореи в Азербайджан", - сказал заместитель посла.

Он подчеркнул, что уровень отношений между странами растет благодаря взаимным визитам президентов Азербайджана и Южной Кореи.

"За 25 лет отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне. Двустороннее сотрудничество во всех сферах высокое, мы работаем в направлении выведения его на более высокий уровень", - сказал Квон Донг-сок.

Он добавил, что корейцы мало знают об Азербайджане.

"Несмотря на то, что географически мы находимся на большом расстоянии друг от друга, менталитет корейцев и азербайджанцев очень схож. Мы должны обеспечить сближение народов, что является приоритетом. Отсутствие прямых авиарейсов является препятствием, над чем мы сейчас работаем и ведем переговоры", - сказал заместитель посла, выразив надежду, что это произойдет в ближайшее время.