Посольство внесло ясность в визовую проблему обучающихся в Италии азербайджанских студентов

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "По сравнению с 2016 годом, в этом году статистика желающих обучаться в Италии азербайджанских студентов возросла вдвое".

Об этом Report заявили в пресс-службе посольства Италии в Азербайджане.

В диппредставительстве отметили, что из числа стран Евросоюза Италия является страной, где больше всех обучаются граждане Азербайджана: "В 2016 году статистика азербайджанских студентов, получивших визу для обучения в Италии, составила 252".

"Посольство тщательно рассматривает визовые запросы, полностью отвечающие визовым требованиям. С ожидающими ответа студентами свяжутся в ближайшие дни или же недели", - отметили в посольстве.