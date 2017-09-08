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    Посольство внесло ясность в визовую проблему обучающихся в Италии азербайджанских студентов

    Диппредставительство: С ожидающими ответа студентами свяжутся в ближайшие дни или же недели© Report

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "По сравнению с 2016 годом, в этом году статистика желающих обучаться в Италии азербайджанских студентов возросла вдвое".

    Об этом Report заявили в пресс-службе посольства Италии в Азербайджане.

    В диппредставительстве отметили, что из числа стран Евросоюза Италия является страной, где больше всех обучаются граждане Азербайджана: "В 2016 году статистика азербайджанских студентов, получивших визу для обучения в Италии, составила 252".

    "Посольство тщательно рассматривает визовые запросы, полностью отвечающие визовым требованиям. С ожидающими ответа студентами свяжутся в ближайшие дни или же недели", - отметили в посольстве. 

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