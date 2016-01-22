Посольство: Визовая политика США в отношении Азербайджана осталась неизменной

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "США приступили к внедрению изменений в программу "Виза Вейвер" (Visa Waiver). Однако визовая политика в отношении Азербайджана осталась неизменной".

Об этом Report заявили в пресс-службе посольства США в Азербайджане.

Напомним, что власти США ужесточили визовые требования для граждан европейских стран, посещавших в последние пять лет Ирак, Сирию, Иран или Судан.

Также дополнительные барьеры будут стоять на пути у тех жителей ЕС, которые имеют второе гражданство одной из этих стран.

Эта мера направлена на препятствование въезду в США тех граждан Евросоюза, которые воевали в рядах группировки "Исламского государства" (ИГ).