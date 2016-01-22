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    Посольство: Визовая политика США в отношении Азербайджана осталась неизменной

    Соединенные Штаты приступили к внедрению изменений в программу Виза Вейвер

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "США приступили к внедрению изменений в программу "Виза Вейвер" (Visa Waiver). Однако визовая политика в отношении Азербайджана осталась неизменной".

    Об этом Report заявили в пресс-службе посольства США в Азербайджане.

    Напомним, что власти США  ужесточили визовые требования для граждан европейских стран, посещавших в последние пять лет Ирак, Сирию, Иран или Судан.

    Также дополнительные барьеры будут стоять на пути у тех жителей ЕС, которые имеют второе гражданство одной из этих стран.

    Эта мера направлена на препятствование въезду в США тех граждан Евросоюза, которые воевали в рядах группировки "Исламского государства" (ИГ). 

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