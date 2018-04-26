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    Посольство: Визит президента Азербайджана в Великобританию является показателем прочных отношений

    Стив Смит: Азербайджано-британские взаимоотношения прочны и развиваются по многим направлениям

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Великобританию является показателем  прочных отношений.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил заведующий отделом энергетики, торговли и инвестиций посольства Великобритании в Азербайджане Стивен Смит.

    По словам дипломата, Великобритания придает этим отношениям большое значение, особенно на фоне Brexit.

    "Азербайджано-британские взаимоотношения прочны и развиваются по многим направлениям, основными из которых являются нефтяной и газовый секторы. Этот визит является своеобразным показателем высокого уровня отношений между нашими странами", - отметил С.Смит. 

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