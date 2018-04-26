Посольство: Визит президента Азербайджана в Великобританию является показателем прочных отношений

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Великобританию является показателем прочных отношений.

Как передает Report, об этом журналистам заявил заведующий отделом энергетики, торговли и инвестиций посольства Великобритании в Азербайджане Стивен Смит.

По словам дипломата, Великобритания придает этим отношениям большое значение, особенно на фоне Brexit.

"Азербайджано-британские взаимоотношения прочны и развиваются по многим направлениям, основными из которых являются нефтяной и газовый секторы. Этот визит является своеобразным показателем высокого уровня отношений между нашими странами", - отметил С.Смит.