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    Посольство Великобритании в Азербайджане провело мероприятие по случаю Международного женского дня

    Посол Кэрол Крофтс: Великобритания вносит свой вклад и в вопрос улучшения образования для девочек и женщин© Report.az

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ 100-летие получения права голосования - это большой успех женщины.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс на мероприятии по случаю Международного женского дня.

    Она отметила, что в этом году и Великобритания, и Азербайджан празднуют столетие с того момента, как женщины получили право голосовать.

    К.Крофтс указала, что 100-летие получения права голоса является "большим успехом для женщин".

    "В 2018 году состав британского парламента стал самым диверсифицированным, в нем представлено больше женщин. Но в этой связи еще есть куда стремиться", - заявила дипломат.

    По ее словам, гендерное равенство является значимым вопросом, так как женщины составляют половину населения страны и имеют право на то, чтобы быть представленными.

    Посол указала, что большая представленность женщин - это тоже очень важный вопрос и для развития бизнеса.

    "Великобритания вносит свой вклад и в вопрос улучшения образования для девочек и женщин", - добавила К.Крофтс.

    По ее словам, процесс улучшения образования для женщин вносит свою лепту в общий прогресс и процветание.

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