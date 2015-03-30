Посольство: В Йемене находятся около 20 граждан Азербайджана

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время в Йемене проживают около 20 граждан Азербайджана, трое из них находятся на консульском учете. Об этом Report сообщил второй секретарь посольства Азербайджана в Саудовской Аравии и по совместительству в Йемене Эмиль Гасымзаде.

Дипломат отметил, что состоящие на консульском учете граждане Азербайджана проживают в Адене. Посольство связалось с ними по телефону некоторое время назад, однако они отказались покидать страну: "Тогда ситуация не была столь напряженной как сейчас. Но после того, как ситуация в Йемене накалилась, мы связались с посольством Турции в Саудовской Аравии по поводу возможного содействия эвакуации граждан. Однако они сообщили, что закрывают посольство в Сане и компания Turkish Airlines прекращает полеты в эту страну. После этого мы связались с посольством России". Дипломат отметил, что российская сторона заявила о готовности помочь в эвакуации наших граждан в случае соответствующей необходимости.

Э.Гасымзаде также сообщил, что при посольстве Азербайджана в Эр-Рияде действует горячая линия, на которую проживающие в Йемене граждане Азербайджана могут обратиться в случае возникновения проблем.

Отметим, Пакистан, Китай и Индия заявили о решении эвакуировать своих граждан, проживающих в Йемене. Ранее из Саны были эвакуированы сотрудники миссии ООН.

19 марта международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива по просьбе президента Абд Раббу Мансура Хади начала в Йемене военную операцию "Буря решимости" против повстанцев-хуситов, контролирующих преимущественно западную и северную части Йемена. ВВС Саудовской Аравии и ее союзников по коалиции продолжают наносить удары по военным базам в йеменской столице Сане. По данным МВД Йемена, всего в результате налетов погибли 13 военнослужащих и мирных жителей, свыше 70 получили ранения.