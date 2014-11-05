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    ​Посольство Украины не получало никаких обращений касательно пропажи азербайджанцев на востоке страны

    Мищенко: Возможности гарантировать безопасность в регионе востока Украины ограничены

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/  Посольство Украины не получало никаких обращений касательно пропажи азербайджанцев на востоке страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко сегодня на пресс-конференции.
    Комментируя вопрос журналистов, посол заявил, что посольство Украины в Азербайджане не получало никаких официальных обращений или запросов от азербайджанской стороны или родственников о пропаже в Украине граждан Азербайджана.
    При этом он отметил, что "возможности гарантировать безопасность в регионе востока Украины ограничены". Он отметил, что гарантии безопасности не могут быть предоставлены ввиду произвола боевиков в этой части страны.
    А.Мищенко подчеркнул, что в случае, если такое обращение будет получено, то посольство Украины в Азербайджане предпримет все возможное для содействия решению данного вопроса.

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