Посольство Украины в Азербайджане разъяснило порядок посещения оккупированных территорий

С 4 июня по 24 июля 11 граждан Азербайджана не были пропущены в Украину

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Посольство Украины в Азербайджане внесло ясность в вопрос посещения иностранными гражданами оккупированных территорий Украины. Как сообщили Report в посольстве Украины в Азербайджане, порядок въезда и выезда на оккупированную территорию Украины регулируется Законом Украины от 15 апреля 2014 г. № 1207-VII "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины". 4 июня 2015 г. Постановлением Кабинета Министров Украины №367 был утвержден "Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", которым регулируются правила въезда/выезда на территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополь Украины. Согласно указанному Порядку:

1) Въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее осуществляется через контрольные пункты по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы Украины.

Граждане Украины могут въехать на временно оккупированную территорию и выехать из нее при предъявлении любого документа, определенного статьей 5 Закона Украины "О гражданстве Украины" или статьей 2 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", а граждане Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, - с соблюдением требований, предусмотренных для таких лиц Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57.

Контрольными пунктами въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее для автомобильного сообщения являются "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар".

Контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее для железнодорожного сообщения - "Херсон", "Мелитополь", "Вадим" и "Новоалексеевка" .

2) Специальное разрешение оформляют территориальные органы Государственной миграционной службы по месту пребывания иностранца или лица без гражданства.

Для получения специального разрешения иностранец или лицо без гражданства представляет: заявление; паспортный документ; документ, подтверждающий пребывание в Украине на законных основаниях; копию страницы документа с личными данными с переводом на украинский язык; документы, подтверждающие цель въезда на оккупированную территорию; документ, подтверждающий достаточность финансового обеспечения для пребывания в Украине; три фотографии размером 3,5х4,5 см.

3) Лица, нарушившие порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательство м Украины. Посещение временно оккупированной территории Украины без согласия компетентных органов государственной власти Украины является правонарушением согласно законодательству Украины и влечет за собой ответственность, включая уголовную.

По информации Администрации Государственной пограничной службы Украины в период с 4 июня по 24 июля через административную границу было пропущено 361 тыс. 379 человек, из которых 2 тыс. 446 - иностранцы.