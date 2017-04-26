Посольство Украины прокомментировало вопрос по поводу уголовных дел, возбужденных в отношении азербайджанских компаний

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Украины на данный момент не имеет подтверждающей информации относительно участия азербайджанских компаний в так называемом экономическом форуме на временно оккупированной территории Украины в АР Крым.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Азербайджане.

В посольстве отметили, что на данном этапе ожидают результаты проверки Генеральной прокуратуры Украины и Азербайджана по данному факту.