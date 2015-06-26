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    Посольство: Украина поддерживает курс на активизацию стратегического партнерства с Азербайджаном

    Высказывания депутата Владимира Арьева не имеют ничего общего с официальной позицией Украины

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Высказывания народного депутата Украины Владимира Арьева являются его личным мнением и не имеют ничего общего с официальной позицией Украины относительно Азербайджана".

    Об этом Report заявили в посольстве Украины в Азербайджане.

    "Официальный Киев поддерживает курс на активизацию существующего между нашими странами стратегического партнерства. Украинская сторона благодарна руководству Азербайджана за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны официальный Киев также выступает за скорейшее разрешение нагорно-карабахского конфликта на основе уважения территориальной целостности Азербайджана в международно-признанных границах", - заявили в посольстве. 

    Напомним, депутат Верховной Рады В.Арьев на своей странице в соцсети Facebook подверг Азербайджан критике. 

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