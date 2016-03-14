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    Посольство Турции: Визит президента Эрдогана в Азербайджан остается на повестке дня

    Ранее в связи в терактом визит президента Турции был отложен

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на террористический акт, совершенный в столице Турции Анкаре накануне, визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан остается на повестке дня. Об этом Report заявили в посольстве Турции в Азербайджане. 

    Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 15 марта.

    Отметим, в результате взрыва, прогремевшего 13 марта в районе Кызылай в центре Анкары, погибли 34 человека, 125 получили ранения. 

    Президент Турции планировал посетить Азербайджан 17 февраля для участия в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан. 

    Однако тогда в связи в терактом в Анкаре визит был отложен.

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