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    Сотрудники посольства Турции посетили памятник турецким солдатам в Баку

    30 августа отмечается государственный праздник Турции - День Победы

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Посольство Турции в Азербайджане отметило государственный праздник страны - День Победы.

    Как сообщает Report, в связи с этим сотрудники посольства посетили памятник турецким солдатам в Баку.

    Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, затем заместитель посла Турции в Азербайджане Мерал Барлас возложила венок к памятнику.

    После этого, М.Барлас оставила запись в книге памяти. В своем выступлении дипломат сказала, что этот день является славной страницей в истории Турции. Она также отметила заслуги азербайджанских солдат, который сражались за независимость Турции.

    После выступления М.Барлас возложила цветы к могилам турецких солдат.

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