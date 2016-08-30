Сотрудники посольства Турции посетили памятник турецким солдатам в Баку

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Посольство Турции в Азербайджане отметило государственный праздник страны - День Победы.

Как сообщает Report, в связи с этим сотрудники посольства посетили памятник турецким солдатам в Баку.

Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, затем заместитель посла Турции в Азербайджане Мерал Барлас возложила венок к памятнику.

После этого, М.Барлас оставила запись в книге памяти. В своем выступлении дипломат сказала, что этот день является славной страницей в истории Турции. Она также отметила заслуги азербайджанских солдат, который сражались за независимость Турции.

После выступления М.Барлас возложила цветы к могилам турецких солдат.