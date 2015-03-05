Посольство Турции в Азербайджане обратилось к своим гражданам в связи с предстоящими выборами

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Посольство Турции в Азербайджане обратилось к проживающим в стране гражданам Турции в связи с парламентскими выборами 7 июня. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, 17 марта на сайте высшего избирательного органа Турции будут опубликованы имена проживающих за рубежом граждан, которые обладают правом голоса.

"Те граждане, которые не смогут найти свои имена, должны до 17 часов (по турецкому времени) 27 марта обратиться в консульский отдел для внесения своего имени в список", - отмечается в сообщении.

Также граждане могут обратиться по данному вопросу в Генконсульства Турции в Гяндже и Нахчыване.

Как сообщили в Генконсульстве Турции в Нахчыване, голосование в диппредставительстве состоится 31 мая с 10 до 19 часов по местному времени.