Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Турции в Азербайджане проинформировало о ходе голосования на референдуме по изменениям в Конституцию Турции, прошедшем 9 апреля.

Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, голосование на избирательном участке в посольстве прошло в спокойной обстановке при активной явке голосующих.

Было отмечено, что в Баку право голоса имели 5632, в Нахчыване - 234, в Гяндже - 213 проживающих в стране граждан Турции.

При этом, было отмечено, что точные данные по явке и результаты голосования станут известны после того, как будут открыты урны с бюллетенями, отосланные в Высшую избирательную комиссию Турции.

Референдум в самой Турции пройдет 16 апреля.