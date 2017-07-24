 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посольство США: Азербайджан - важная страна в плане надежной охраны границ

    За 25 лет сотрудничества США поддерживали и продолжают поддерживать развитие государственности и благополучия Азербайджана© Report.az

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/  Азербайджан является важной страной как в вопросе перевозки грузов, так и в плане надежной охраны границ. Как сообщает Report, об  этом заявил и.о. заместитель посла США в Азербайджане по политическим вопросам Уильям Соллей на мероприятии, посвященном публикации методического пособия "По процедуре проверки паспортов".

    У. Соллей отметил, что за 25 лет сотрудничества США поддерживали и продолжают поддерживать развитие государственности и благополучия Азербайджана. По его словам, десятки тысяч азербайджанцев воспользовались гуманитарной помощью США. 

    "Азербайджан благодаря своему расположению является важной страной не только в плане перевозки грузов, но и в плане надежной охраны границ", - заявил У. Соллей. 

    В этом плане он отметил важность публикации пособия "По процедуре проверки паспортов", опубликованного в рамках проекта, финансируемого Госдепартаментом США и реализованного совместно с Госпогранслужбой Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi