Посольство США: Азербайджан - важная страна в плане надежной охраны границ

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан является важной страной как в вопросе перевозки грузов, так и в плане надежной охраны границ. Как сообщает Report, об этом заявил и.о. заместитель посла США в Азербайджане по политическим вопросам Уильям Соллей на мероприятии, посвященном публикации методического пособия "По процедуре проверки паспортов".

У. Соллей отметил, что за 25 лет сотрудничества США поддерживали и продолжают поддерживать развитие государственности и благополучия Азербайджана. По его словам, десятки тысяч азербайджанцев воспользовались гуманитарной помощью США.

"Азербайджан благодаря своему расположению является важной страной не только в плане перевозки грузов, но и в плане надежной охраны границ", - заявил У. Соллей.

В этом плане он отметил важность публикации пособия "По процедуре проверки паспортов", опубликованного в рамках проекта, финансируемого Госдепартаментом США и реализованного совместно с Госпогранслужбой Азербайджана.