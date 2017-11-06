Посольство США в Азербайджане приспустило флаг в связи cо стрельбой в Техасе

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Посольство США в Азербайджане приспустило флаг в дань памяти жертвам стрельбы в баптистской церкви в Техасе. Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства США.

Отмечается, что флаг в посольстве будет приспущен на три дня.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о приспуске флагов в связи с трагедией на государственных зданиях на территории страны, а также во всех американских диппредставительствах за рубежом "в знак уважения к жертвам бессмысленного акта насилия, совершенного 5 ноября 2017 года".

5 ноября вооруженный мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви американского города Сазерленд-Спрингс. Погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения.