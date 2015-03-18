Посольство США в Азербайджане отметило праздник Новруз

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В резиденции посла Соединенных Штатов Америки в Азербайджане состоялось мероприятие, посвященное празднику Новруз. Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства и члены их семей. Посол США в Азербайджане Роберт Секута поблагодарил гостей за участие в мероприятии и поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы.
"Новруз - это праздник новой жизни", - заявил Секута. Он отметил, что США заинтересованы в развитии Азербайджана и его процветании.
Далее выступила танцевальная группа "Сяма".
Праздник продолжили азербайджанская музыка и танцы. Гостям были предложены блюда национальной кухни.
В заключение участники праздника по традиции прыгали через костер.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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