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    Посольство США в Азербайджане отметило праздник Новруз

    Посол поздравил азербайджанский народ с праздником

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В резиденции посла Соединенных Штатов Америки в Азербайджане состоялось мероприятие, посвященное празднику Новруз. Как сообщает Report,  в мероприятии приняли участие сотрудники посольства и члены их семей. Посол США в Азербайджане Роберт Секута поблагодарил гостей за участие в мероприятии и поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы.

    "Новруз - это праздник новой жизни", - заявил Секута. Он отметил, что США заинтересованы в развитии Азербайджана и его процветании. 

    Далее выступила танцевальная группа "Сяма".

    Праздник продолжили азербайджанская музыка и танцы. Гостям были предложены блюда национальной кухни.

    В заключение участники праздника по традиции прыгали через костер.

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