Посольство США приступило к реализации в Азербайджане льготной визовой программы без собеседования

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Посольство США для постоянного усовершенствования консульских услуг и ускорения процесса получения визы реализует Программу получения визы без собеседования для обратившихся за обновлением визы Соединенных Штатов.

Как сообщили Report в посольстве, теперь гражданам Азербайджана, желающим продлить визу до окончания срока визы которых осталось 12-48 месяцев, и соответствующих всем критериям, не понадобится обращаться за встречей с консулом.

По информации, обратившимся следует заполнить форму заявления для визы, сделать копию завершенной формы заявления DS-160, оплатить визовую пошлину и все необходимые документы представить в Визовую курьерную службу ( Visa Document Courier Services ).

Лица, получившие визу до 1 января 2008 года, должны прийти в посольство и оставить отпечатки пальцев: "Решение будет принято консулом после ознакомления с пакетом представленных документов. При отсутствии дополнительных вопросов, виза может быть готова в течение 5 дней. В случае возникновения у консула каких-либо вопросов касательно заявления, связавшись с заявителем, его пригласят в посольство для прохождения собеседования.

Осуществляя Программу получения визы без собеседования, посольство Соединенных Штатов в Баку пытается организовать более быстрый и удобный процесс выдачи виз гражданам, желающим продлить визу США".