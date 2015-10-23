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    Посольство: США поддерживают инициативы правительства Азербайджана по борьбе с коррупцией

    Проведен семинар с Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана и Комиссией по борьбе с коррупцией

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Представители министерства торговли США с постоянным представителем Департамента юстиции этой страны провели семинар с Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана и Комиссией по борьбе с коррупцией. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане. В ходе семинара были обсуждены вопросы тактики и сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. 

    На мероприятии выступил временный поверенный США. 

    "США поддерживают инициативы правительства Азербайджана по борьбе с коррупцией, которые являются главной частью нашего двустороннего сотрудничества", - подчеркнули в посольстве.

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