Посольство США: Никаких изменений в визовых процедурах в Азербайджане не произошло

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Процедура получения визы США для граждан Азербайджана не претерпела никаких изменений. Об этом Report заявили в пресс-службе посольства США в Азербайджане, комментируя распространенную в соцсетях со ссылкой на зарубежный сайт информацию якобы о том, что Дональд Трамп подписал указ об отмене визового режима для Азербайджана.

"Посольство США может подтвердить, что эта информация является ложной, и что в Азербайджане никаких изменений в визовых процедурах не произошло", - отметили в посольстве.