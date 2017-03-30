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    Посольство США: Никаких изменений в визовых процедурах в Азербайджане не произошло

    ​Посольство США может подтвердить, что эта информация является ложной

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Процедура получения визы США для граждан Азербайджана не претерпела никаких изменений. Об этом Report заявили в пресс-службе посольства США в Азербайджане, комментируя распространенную в соцсетях со ссылкой на зарубежный сайт информацию якобы о том, что Дональд Трамп подписал указ об отмене визового режима для Азербайджана. 

    "Посольство США может подтвердить, что эта информация является ложной, и что в Азербайджане никаких изменений в визовых процедурах не произошло", - отметили в посольстве. 

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