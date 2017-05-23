Посольство: Среди погибших и раненых в результате взрыва в Манчестере граждан Азербайджана не зарегистрировано

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Посольство Азербайджанской Республики в Великобритании сообщает, что по имеющимся в настоящий момент данным среди погибших и раненых в результате взрыва в Манчестере граждан Азербайджанской Республики не зарегистрировано".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Однако в связи с вопросом посольство продолжает контакты с соответствующими структурами Великобритании. В случае дополнительных новостей, будет дана информация", - отметил Х. Гаджиев.

Отметим, что 22 мая вечером во время концерта на "Манчестер-арене" произошел взрыв. Во время инцидента 22 человека погибли, около 60 ранено.