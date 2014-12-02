Посольство Румынии продолжит координировать деятельность НАТО в Азербайджане

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ К концу года посольство Румынии завершает третий срок по координации деятельности НАТО в Азербайджане. Как сообщает Report, срок мандата координатора НАТО в Азербайджане для посольства Румынии может быть продлен еще на два года.

После завершения определенной процедуры утверждения, посольство продолжит выполнять обязанности координатора НАТО в Азербайджане в 2015-2016 годах.

Напомним, в первый раз посольство Румынии было избрано координатором в 2009 году сроком на 2 года, ранее эту функцию осуществляло посольство Турции в Азербайджане.