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    Посольство Румынии продолжит координировать деятельность НАТО в Азербайджане

    Посольство завершает третий срок по координации деятельности НАТО в Азербайджане

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ К концу года посольство Румынии завершает третий срок по координации деятельности НАТО в Азербайджане. Как сообщает Report, срок мандата координатора НАТО в Азербайджане для посольства Румынии может быть продлен еще на два года. 

    После завершения определенной процедуры утверждения, посольство продолжит выполнять обязанности координатора НАТО в Азербайджане в 2015-2016 годах. 

    Напомним, в первый раз посольство Румынии было избрано координатором в 2009 году сроком на 2 года, ранее эту функцию осуществляло посольство Турции в Азербайджане.

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