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    ​Посольство Румынии продолжит координировать деятельность НАТО в Азербайджане

    Мандат посольства-координатора НАТО в Азербайджане продлен еще на два года

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Североатлантический совет принял решение о продлении мандата посольства Румынии в качестве координатора НАТО в Азербайджане еще на два года. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посла Румынии в Азербайджане Даниэля Кристиана Чобану.

    Напомним, посольство Румынии выполняет функцию контактного посольства на протяжении шести лет - с 1 января 2009 года.

    "На протяжении этого времени посольство Румынии внесло свой вклад в развитие диалога и сотрудничества между НАТО и Азербайджаном на различных уровнях", - заявил посол.

    Он отметил, что посольство Румынии в рамках 4-го мандата в ближайшие два года намерено продолжить организовывать мероприятия и конференции, посвященные НАТО и сотрудничеству Альянса с Азербайджаном.

    "Румыния высоко ценит сотрудничество Азербайджана с Альянсом и его активную роль в Совете Евроатлантического партнерства (СЕАП), приветствует активную роль Азербайджана в борьбе с терроризмом, его поддержку международной миссии в Афганистане", - заявил К.Чобану, подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и НАТО имеют стратегическое значение.  

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