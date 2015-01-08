​Посольство Румынии продолжит координировать деятельность НАТО в Азербайджане

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Североатлантический совет принял решение о продлении мандата посольства Румынии в качестве координатора НАТО в Азербайджане еще на два года. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посла Румынии в Азербайджане Даниэля Кристиана Чобану.

Напомним, посольство Румынии выполняет функцию контактного посольства на протяжении шести лет - с 1 января 2009 года.

"На протяжении этого времени посольство Румынии внесло свой вклад в развитие диалога и сотрудничества между НАТО и Азербайджаном на различных уровнях", - заявил посол.

Он отметил, что посольство Румынии в рамках 4-го мандата в ближайшие два года намерено продолжить организовывать мероприятия и конференции, посвященные НАТО и сотрудничеству Альянса с Азербайджаном.

"Румыния высоко ценит сотрудничество Азербайджана с Альянсом и его активную роль в Совете Евроатлантического партнерства (СЕАП), приветствует активную роль Азербайджана в борьбе с терроризмом, его поддержку международной миссии в Афганистане", - заявил К.Чобану, подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и НАТО имеют стратегическое значение.