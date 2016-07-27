Посольство России выясняет вопрос о задержании в Азербайджане своего гражданина

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Посольство России в Азербайджане внесло ясность в связи с распространенной в социальных сетях информацией о задержании в Азербайджане российского гражданина Марата Уелданова. Как сообщает Report, в заявлении пресс-службы посольства говорится, что 23 июня в посольство поступила нота МИД Азербайджана, в которой сообщалось о задержании 9 июня сотрудниками Государственной службы безопасности Азербайджана гражданина России М.В.Уелданова по подозрению в совершении преступления, подпадающего под ст. 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение или хранение большого количества наркотиков с целью сбыта), и помещенного в следственный изолятор.

"Через несколько дней в посольство обратилась гражданка М.В.Мирзоян, которая сделала заявление, что задержанный является ее братом, его настоящая фамилия – Галустян и задержан он не за незаконный оборот наркотиков, а по подозрению в шпионаже.

Посольство сразу же в рабочем порядке обратилось в компетентные органы Азербайджана с просьбой дать соответствующие разъяснения и разрешить посещение сотрудниками консульского отдела российского гражданина.

В подтверждение этого обращения 5 июля в МИД Азербайджана была направлена официальная нота.

Посольство продолжает работу с азербайджанской стороной в целях скорейшего получения соответствующих разъяснений и разрешения на встречу с задержанным", - отмечается в заявлении.