Посольство России в Азербайджане: Мы глубоко потрясены известием об убийстве посла в Анкаре

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Коллектив посольства России в Азербайджане глубоко потрясен известием об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства России в Азербайджане.

"Выстрелом в спину убит высококвалифицированный российский дипломат, добрый и отзывчивый человек, профессионал, внесший свой значительный вклад в процесс нормализации российско-турецких отношений в это непростое время. Работая в Азербайджане, мы всегда ощущали со стороны наших коллег в Турции и лично Посла России в Анкаре готовность оказать необходимую помощь и надежную поддержку в решении общих внешнеполитических задач", - заявили в посольстве.

"Убеждены, что преступление не останется безнаказанным. Всестороннее расследование этого зверского убийства должно стать делом чести", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в связи с гибелью посла России в Турции А.Карлова в посольстве России в Азербайджане будет открыта книга соболезнований. Запись в книге можно сделать 21 декабря – с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 часов и 22 декабря – с 10.00 до 13.00 часов.