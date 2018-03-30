Посольство России поблагодарило Азербайджан за соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Посольство России поблагодарило азербайджанскую общественность и власти республики за соболезнования в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" города Кемерово, передает Report со ссылкой на сайт российского диппредставительства.

"Посольство благодарит представителей государственной власти Азербайджана, глав и сотрудников дипмиссий, общественных организаций, соотечественников, всех тех, кто выразил соболезнования в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" г. Кемерово и разделил нашу скорбь в связи с произошедшим", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 марта первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила посольство России и выразила соболезнования в связи с многочисленными жертвами трагедии в Кемерово.

Напомним, что пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, из них - 41 ребенок.