Посольство России: На границе с Азербайджаном никаких инцидентов не было

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Посольство России в Азербайджан прокомментировало информацию некоторых СМИ о том, что российские пограничники пересекли границу с Азербайджаном в районе города Илису.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе посольства РФ в Азербайджане, никаких инцидентов на азербайджано-российской границе не было.

"Мы подтверждаем заявление Государственной пограничной службы Азербайджана о том, что никаких пересечений границ не было зафиксировано", - заявили в пресс-службе.

Отметим, что ряд СМИ опубликовали информацию о том, что группа российских пограничников пересекла границу Азербайджана и убила несколько диких животных, после чего, взяв мясо животных, вернулась на свои позиции.