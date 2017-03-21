Посольство РФ в Азербайджане: блогер Лапшин не жалуется на условия содержания в изоляторе

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Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники посольства РФ в Баку встретились с находящимся под арестом в Баку блогером Александром Лапшиным, следствие по его делу продолжается, посольство находится в постоянном контакте с адвокатом блогера.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости во вторник пресс-атташе посольства Денис Апашкин.

"Пятнадцатого марта текущего года консульские сотрудники посольства провели очередную встречу с гражданином России А.В. Лапшиным, содержащимся в следственном изоляторе №1 г. Баку. Жалоб на условия содержания А.В. Лапшин не высказал. Состояние его здоровья удовлетворительное. Следствие продолжается. С адвокатом А.В. Лапшина посольство находится в постоянном контакте", — сообщил он.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям открытые призывы, направленные против государства и незаконное пересечение государственной границы. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.