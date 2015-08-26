Посольство предупредило граждан Азербайджана избегать мест проведения митингов в Бейруте

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ "Посольство Азербайджана постоянно держит связь с проживающими в Бейруте гражданами Азербайджана в связи с проходящими здесь митингами, и призывает их держаться подальше от мест проведения митингов".

Об этом Report сообщил атташе посольства Азербайджана в Ливане Рамиль Багиров.

По его словам, в настоящее время ситуация в ливанской столице Бейруте стабильная, какой-либо напряженности нет: "С нашими гражданами также нет проблем. Всего на консульском учете состоят около 20-30 граждан Азербайджана. Здесь в основном проживают те, кто создал семьи с местными жителями, а также наши студенты. Мы держим с ними связь. Мы предупредили, чтобы они держались подальше от мест проведения митингов".

Дипломат отметил, что посольство находится далеко от мест проведения митингов, в районе, где ситуация спокойная.

Отметим, что в последние дни у здания правительства в Бейруте проводятся митинги из-за проблем с вывозом мусора с улиц города. Затем митинги переросли в столкновения полиции с демонстрантами, за последние сутки госпитализированы десятки человек, полицейские задержали более 40 участников акции.