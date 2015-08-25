​Посольство Палестины направило ноту в МИД Азербайджана

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Посольство государства Палестины в Баку направило ноту в министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана, опровергнув информацию армянского новостного агентства Zhamanak Daily о том, что якобы палестинский посол армянского происхождения в Великобритании в своем интервью изданию East Magazine (Восток) заявил об открытии посольства Палестины в Ереване в ближайшем будущем. Об этом Report сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В ноте отмечено, что после публикации этой новости в Zhamanak Daily и ссылающихся на них некоторых азербайджанских новостных порталах, посольство Государства Палестины в Баку связалось с администрацией президента и министерством иностранных дел Палестины. Обе структуры заявили, что это ложная информация и подтвердили отсутствие намерения открыть посольство Палестины в Ереване.

“Учитывая, что СМИ Армении преднамеренно распространяют новости дезинформационного и провокационного характера для того, чтобы нанести ущерб внешней политике и политике обороны и безопасности нашей страны, рекомендуем некоторым местным СМИ не распространять подобные новости без проверки и уточнения", - заявил Х.Гаджиев.