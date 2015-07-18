Посольство Пакистана в Азербайджане организовало прием в связи с окончанием месяца Рамазан

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер организовал прием в связи с окончанием священного месяца Рамазан.

Как сообщает Report, на приеме, организованном в резиденции посла, приняли участие сотрудники посольства, члены пакистанской общины в Азербайджане, студенты различных университетов, журналисты.

На приеме, Х. У. Кайсер поздравил всех с окончанием священного месяца, пожелам всем успехов и процветания.

Гости также получили возможность ознакомиться с пакистанскими сладостями. В конце была сделана фотография на память.