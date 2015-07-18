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    Посольство Пакистана в Азербайджане организовало прием в связи с окончанием месяца Рамазан

    Х. У. Кайсер поздравил всех с окончанием священного месяца, пожелам всем успехов и процветания

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер организовал прием в связи с окончанием священного месяца Рамазан.

    Как сообщает Report, на приеме, организованном в резиденции посла, приняли участие сотрудники посольства, члены пакистанской общины в Азербайджане, студенты различных университетов, журналисты.

    На приеме, Х. У. Кайсер поздравил всех с окончанием священного месяца, пожелам всем успехов и процветания.

    Гости также получили возможность ознакомиться с пакистанскими сладостями. В конце была сделана фотография на память. 

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