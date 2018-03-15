Посольство: Ожидаем, что все проживающие в Азербайджане граждане России примут участие в голосовании

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Посольство России в Азербайджане приглашает всех граждан России принять участие в выборах президента России.

Как передает Report, об этом заявил глава консульского отдела посольства России в Азербайджане Андрей Михальский, комментируя подготовку к предстоящим 18 марта выборам президента РФ.

Он отметил, что российские граждане, постоянно проживающие в Азербайджане либо находящиеся здесь временно, могут принять участие в голосовании на избирательном участке №8017, расположенном по адресу: г.Баку, улица Бакиханова, 17 в помещении консульского отдела посольства.

Избирательный участок будет открыт 18 марта с 8.00 до 20.00.

"Мы ожидаем, что все проживающие в Азербайджане граждане России примут участие в голосовании", - заявил А.Михальский.

Он отметил, что 17 марта с 10:00 до 16:00 будет также организовано выездное досрочное голосование в Гяндже.

Наряду с этим глава консульского отдела отметил, в день выборов будут полностью соблюдены меры безопасности.