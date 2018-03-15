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    Посольство: Ожидаем, что все проживающие в Азербайджане граждане России примут участие в голосовании

    Андрей Михальский: В день выборов будут полностью соблюдены меры безопасности

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Посольство России в Азербайджане приглашает всех граждан России принять участие в выборах президента России. 

    Как передает Report, об этом заявил глава консульского отдела посольства России в Азербайджане Андрей Михальский, комментируя подготовку к предстоящим 18 марта выборам президента РФ. 

    Он отметил, что российские граждане, постоянно проживающие в Азербайджане либо находящиеся здесь временно, могут принять участие в голосовании на избирательном участке №8017, расположенном по адресу: г.Баку, улица Бакиханова, 17  в помещении консульского отдела посольства. 

    Избирательный участок будет открыт 18 марта с 8.00 до 20.00. 

    "Мы ожидаем, что все проживающие в Азербайджане граждане России примут участие в голосовании", - заявил А.Михальский.

    Он отметил, что 17 марта с 10:00 до 16:00 будет также организовано выездное досрочное голосование в Гяндже.

    Наряду с этим глава консульского отдела отметил, в день выборов будут полностью соблюдены меры безопасности.

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