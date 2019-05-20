МИД: Посольство держит в центре внимания вопрос с задержанным в Египте азербайджанским моряком

Посольство Азербайджана в Египте держит в центре внимания вопрос с азербайджанцем, членом экипажа задержанного в Египте танкера Sea Shark.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, посольство Азербайджана находится в постоянном контакте с египетской стороной, чтобы обеспечить юридические права нашего гражданина.

"Вопрос соблюдения прав наших граждан всегда находится в центре внимания", - отметили в пресс-службе МИД.

Танкер Sea Shark был задержан в Египте. Всего на борту находится 31 человек , из них 17 - из Украины, один - из Азербайджана, остальные - граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии. По сообщению адвокатов, ожидается, что власти Египта в ближайшие несколько дней отпустят членов экипажа, но оставляют у себя танкер с грузом до уплаты штрафа в 56 млн. долларов США за незаконный заход в территориальные воды страны.