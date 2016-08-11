​Посольство: Отношения Японии и Азербайджана устойчиво развиваются

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Японо-азербайджанские отношения устойчиво развиваются в положительном ключе.

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь посольства Японии в Баку Гинга Кобаяши на церемонии высадки японского дерева - символа Токио в Приморском национальном парке Баку.

"Считаю, что высадка данного дерева является еще одним примером позитивных взаимоотношений между нашими странами", - сказал Г.Кобаяши.

В свою очередь, заместитель начальника Приморского парка Низами Меджидов отметил, что такая практика уже существует. "У нас, к примеру, на бульваре высажены завезенные из-за рубежа баобабы", - подчеркнул он.

По его словам, высадка японского дерева "гингко" на бульваре является символом развития хороших отношений с Японией.

По словам начальника отдела обеспечения внешкольной работы министерства образования Азербайджана Васифа Мамедова, сегодняшняя цель азербайджанского государства - это формирование нового поколения и тесное его ознакомление с другими культурами, в том числе и японской.

"Наша задача - просвещать молодое поколение", - подчеркнул он.

Отметим, сегодня в Приморском национальном парке Баку состоялась церемония высадки японского дерева "гингко", как символа столицы Японии - Токио, с участием школьников Бакинского европейского лицея, посольства Японии, университета ADA, министерства образования и МИД республики.