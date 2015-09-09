Посольство Мексики в Азербайджане приступает к выдаче виз

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Посольство Мексики в Баку в ближайшее время начнет выдавать визы для граждан Азербайджана.

Об этом в интервью Report сообщил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

По его словам, в посольстве откроется консульская служба. Неделю назад посольство получило соответствующее оборудование и в течение следующих недель в Баку прибудет технический сотрудник, который будет заниматься вопросом выдачи виз.

Посол отметил, что в настоящее время граждане Азербайджана, желающие посетить Мексику, обращаются за визой в дипмиссию этой страны в Анкаре или Москве.

Стоимость визовой пошлины составляет порядка 35 долларов, стоимость мультивизы - 70 долларов США.