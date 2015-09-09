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    Посольство Мексики в Азербайджане приступает к выдаче виз

    В посольстве откроется консульская служба

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Посольство Мексики в Баку в ближайшее время начнет выдавать визы для граждан Азербайджана.

    Об этом в интервью Report сообщил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

    По его словам, в посольстве откроется консульская служба. Неделю назад посольство получило соответствующее оборудование и в течение следующих недель в Баку прибудет технический сотрудник, который будет заниматься вопросом выдачи виз.

    Посол отметил, что в настоящее время граждане Азербайджана, желающие посетить Мексику, обращаются за визой в дипмиссию этой страны в Анкаре или Москве. 

    Стоимость визовой пошлины составляет порядка  35 долларов, стоимость мультивизы - 70 долларов США.

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