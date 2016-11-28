Посольство Мексики начнет выдачу виз для граждан Азербайджана

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Мексики в Азербайджане начнет выдачу виз.

Об этом Report сообщили в посольстве Мексики.

Согласно информации, в консульском отделе завершены подготовительные работы к процессу выдачи виз. 29 ноября ожидается торжественная церемония, посвященная началу этого процесса.

Стоимость визовой пошлины составляет порядка 35 долларов, стоимость мультивизы - 70 долларов США.

Отметим, ранее выдачей виз для граждан Азербайджана занималось посольство Мексики в Турции.