Посольство Мексики начнет выдачу виз для граждан Азербайджана

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Мексики в Азербайджане начнет выдачу виз.
Об этом Report сообщили в посольстве Мексики.
Согласно информации, в консульском отделе завершены подготовительные работы к процессу выдачи виз. 29 ноября ожидается торжественная церемония, посвященная началу этого процесса.
Стоимость визовой пошлины составляет порядка 35 долларов, стоимость мультивизы - 70 долларов США.
Отметим, ранее выдачей виз для граждан Азербайджана занималось посольство Мексики в Турции.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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