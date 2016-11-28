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    Посольство Мексики начнет выдачу виз для граждан Азербайджана

    В консульском отделе завершены подготовительные работы к процессу выдачи виз

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Мексики в Азербайджане начнет выдачу виз.

    Об этом Report сообщили в посольстве Мексики.

    Согласно информации, в консульском отделе завершены подготовительные работы к процессу выдачи виз. 29 ноября ожидается торжественная церемония, посвященная началу этого процесса.

    Стоимость визовой пошлины составляет порядка 35 долларов, стоимость мультивизы - 70 долларов США.

    Отметим, ранее выдачей виз для граждан Азербайджана занималось посольство Мексики в Турции.

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