​Посольство Кыргызстана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с пожаром в Баку

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Посольство Кыргызстана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с сильным пожаром в Баку 19 мая.

Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана, в обращении от имени посла Айджигита Буранова выражаются глубокие соболезнования братскому азербайджанскому народу и правительству Азербайджана в связи с пожаром в жилом здании в Баку.

"От имени Посольства Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике выражаю искреннее сочувствие и сердечную поддержку родным и близким погибших при пожаре жилого здания. Вместе с руководством и народом братского Азербайджана скорбим по погибшим и молимся за скорейшее выздоровление пострадавших и получивших ожоги", - говорится в обращении.

Кроме того, соболезнования выразил и председатель парламента Кыргызстана Асылбек Жеенбеков. В письме соболезнования на имя спикера Милли Меджлиса Октая Асадова, А.Жеенбеков заявил, что с глубокой скорбью воспринял новость о многочисленных жертвах в результате пожара. А.Жеенбеков от имени депутатов парламента Кыргызстана выразил соболезнования родственникам и близким погибших.