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    Посольство Кореи продолжает проекты поддержки вынужденным переселенцам в Азербайджане

    В поселке Масазыр состоялось открытие отремонтированного Samsung Engineering детского игрового оборудования

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Посольство Республики Корея в Азербайджане и Ассоциация культурного обмена Азербайджан-Корея SEBA (Сеул-Баку) продолжают проекты поддержки вынужденным переселенцам в Азербайджане.

    Как сообщили Report в посольстве, сегодня в почтовом здании и медпункте для вынужденных переселенцев в Зангиланском городке в поселке Масазыр приступили к добровольным медицинским услугам.

    Ежедневно планируется осмотр около 100 больных.

    Кроме того, в поселке Масазыр состоялось открытие отремонтированного Samsung Engineering детского игрового оборудования, прошел ряд других мероприятий.

    На мероприятии присутствовали посол Кореи в Азербайджане Ким Чанг-гю, глава ИВ Зангиланского района Рамиз Гасанов, заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

    Отметим, что аналогичные мероприятия пройдут 25 и 26 октября в Ходжавендской центральной районной больнице. 

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