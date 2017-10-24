Посольство Кореи продолжает проекты поддержки вынужденным переселенцам в Азербайджане

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Посольство Республики Корея в Азербайджане и Ассоциация культурного обмена Азербайджан-Корея SEBA (Сеул-Баку) продолжают проекты поддержки вынужденным переселенцам в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве, сегодня в почтовом здании и медпункте для вынужденных переселенцев в Зангиланском городке в поселке Масазыр приступили к добровольным медицинским услугам.

Ежедневно планируется осмотр около 100 больных.

Кроме того, в поселке Масазыр состоялось открытие отремонтированного Samsung Engineering детского игрового оборудования, прошел ряд других мероприятий.

На мероприятии присутствовали посол Кореи в Азербайджане Ким Чанг-гю, глава ИВ Зангиланского района Рамиз Гасанов, заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

Отметим, что аналогичные мероприятия пройдут 25 и 26 октября в Ходжавендской центральной районной больнице.