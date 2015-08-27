Посольство Казахстана в Азербайджане призвало почтить память жертв ядерных испытаний

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Посольство Казахстана призвало азербайджанцев присоединиться к акции, почтив минутой молчания память жертв ядерных испытаний. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Казахстана в Азербайджане.

"Стало уже ежегодной традицией, что "Проект АТОМ" (Abolish Testing is Our Mission) призывает к проведению минуты молчания на глобальном уровне в память обо всех жертвах ядерных испытаний. Она проводится 29 августа в 11:05 по времени Астаны. В это время стрелки часов показывают знак "V", символ победы, что обозначает победу над страхом и победу в войне за мир против ядерного оружия. В этом году это будет в шестой раз, и мы призываем народ Азербайджана присоединиться к нашей акции", - говорится в сообщении.