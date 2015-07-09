 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посольство Израиля: Мы ищем пути углубления отношений c Азербайджаном

    Соглашение о побратимстве Мингячевира и Афулы является очередным показателем отношений между Азербайджаном и Израилем

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Мы ищем пути для еще большего развития и углубления отношений между Азербайджаном и Израилем".

    Об этом Report заявил заместитель посла Израиля в Азербайджане Ронен Краус (Ronen Krausz), комментируя сегодняшнее соглашение о побратимстве между азербайджанским городом Мингячевир и израильским городом Афула.

    По его словам, это соглашение является очередным положительным показателем отношений между двумя странами. 

    Р.Краус добавил, что Израиль заинтересован в укреплении сотрудничества между странами в различных сферах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi