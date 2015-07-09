Посольство Израиля: Мы ищем пути углубления отношений c Азербайджаном

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Мы ищем пути для еще большего развития и углубления отношений между Азербайджаном и Израилем".

Об этом Report заявил заместитель посла Израиля в Азербайджане Ронен Краус (Ronen Krausz), комментируя сегодняшнее соглашение о побратимстве между азербайджанским городом Мингячевир и израильским городом Афула.

По его словам, это соглашение является очередным положительным показателем отношений между двумя странами.

Р.Краус добавил, что Израиль заинтересован в укреплении сотрудничества между странами в различных сферах.