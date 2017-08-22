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    Посольство: Испанское издание "Marca" устранило ошибку, связанную с Нагорным Карабахом

    Посольство Азербайджана и футбольный клуб Карабах выразили изданию протест

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Испании выразило отношение к ошибке, допущенной известным спортивным изданием этой страны "Marca" касательно Нагорного Карабаха.

    Как сообщили Report в посольстве, в статье под названием "Когда футбол переходит границы" Нагорный Карабах указан как территория, не находящаяся в подчинении Азербайджана, а футбольный клуб "Карабах" - как команда, принадлежащая указанной территории.

    "Посольство Азербайджана в Испании незамедлительно отреагировало на вопрос, и, связавшись с редакцией издания "Marca", выразило протест относительно приведенных в статье сведений. Кроме того, редактору было отправлено письменное обращение по поводу корректировки или же удаления информации из статьи", - отмечается в сообщении посольства.

    В диппредставительстве отметили, что футбольный клуб "Карабах" также выразил газете "Marca" протест касательно вопроса: "В результате неотложных мер, сегодня "Marca" внесла коррективы в статью и принесла извинения". 

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