​Посольство: Иран не играл никакой роли в нардаранских событиях

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Ирана в Азербайджане распространило заявление.

Как сообщает Report, в заявлении в чувством сожаления отмечается, что некоторые СМИ и депутаты как в прямом, так и в косвенном смысле отмечают о причастности Исламской Республики Иран к нардаранским событиям.

"Внешняя политика Исламской Республики Иран по отношению ко всем странам, в том числе соседним государствам, и в особенности к Азербайджанской Республике всегда опиралась на принципы добрососедства, конструктивного сотрудничества и невмешательства во внутренние дела. Эта политика осуществляется и на деле. Всесторонняя поддержка Ираном в международных организациях территориальной целостности Азербайджанской Республики, расширение двусторонних политических, экономических и культурных связей является показателем воли наших стран, и, в особенности, уважаемых президентов двух государств на пути укрепления и расширения связей. Безусловно, сближение Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики в регионе, развитие двустороннего сотрудничества, и, в особенности, близость народов двух стран представляет угрозу для тех, кто не желает нашего сближения, и эти силы пользуются подобными событиями для создания пропасти в отношениях между нашими странами. Последние нападения преследуют цель очернить Исламскую Республику Иран и нанести ущерб двусторонним отношениям", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Иран никогда не преследовал цель вмешиваться во внутренние дела Азербайджанской Республики и не играл никакой роли в нардаранских событиях: "Иран всегда хотел воцарения в дружественных странах стабильности и спокойствия. Естественно, в случае предоставления официальными органами Азербайджана доказательств и улик касательно вмешательства Ирана во внутренние дела Азербайджана, вопрос будет непременно рассмотрен".

Посольство Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике в очередной раз подчеркнуло необходимость укрепления дружественных и братских отношений между двумя странами и народами.