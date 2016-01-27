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    Посольство Индонезии в Азербайджане переехало на новый адрес

    Теперь посольство будет расположено на улице Гасана Алиева

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Посольство Индонезии в Азербайджане переехало на новый адрес.

    Как сообщили Report в посольстве, теперь посольство будет расположено по адресу: улица Гасана Алиева 15. В настоящее время ведутся последние работы по переезду.

    В посольстве также сообщили, что нынешний посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто на этой неделе покинет Азербайджан в связи с истечением срока дипломатической службы. 

    На его место, как ранее сообщал Report, назначен Хуснан Ванани.

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