Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Посольство Индонезии в Азербайджане переехало на новый адрес.

Как сообщили Report в посольстве, теперь посольство будет расположено по адресу: улица Гасана Алиева 15. В настоящее время ведутся последние работы по переезду.

В посольстве также сообщили, что нынешний посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто на этой неделе покинет Азербайджан в связи с истечением срока дипломатической службы.

На его место, как ранее сообщал Report, назначен Хуснан Ванани.